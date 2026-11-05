S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bio-Techne von vor 5 Jahren gekostet

Rentables Bio-Techne-Investment?

05.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Bio-Techne-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das Bio-Techne -Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Bio-Techne-Papier bei 124,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,043 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 584,98 USD, da sich der Wert einer Bio-Techne-Aktie am 04.11.2026 auf 72,73 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,50 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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