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Rentables Bio-Techne-Investment?

S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bio-Techne von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Bio-Techne-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bio-Techne Corp
63.22 EUR -0.62 EUR -0.97 %
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Das Bio-Techne-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Bio-Techne-Papier bei 124,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,043 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 584,98 USD, da sich der Wert einer Bio-Techne-Aktie am 04.11.2026 auf 72,73 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,50 Prozent verringert.

Am Markt war Bio-Techne jüngst 11,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
31.10.18 Bio-Techne Hold Craig Hallum
18.01.17 Bio-Techne Buy Deutsche Bank AG
21.01.15 Bio-Techne Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

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