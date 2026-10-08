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Profitabler Bio-Techne-Einstieg?

S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bio-Techne eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bio-Techne Corp
63.98 EUR 0.16 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde die Bio-Techne-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 119,91 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hat, hat nun 0,834 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 60,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,51 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Bio-Techne eine Marktkapitalisierung von 11,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
31.10.18 Bio-Techne Hold Craig Hallum
18.01.17 Bio-Techne Buy Deutsche Bank AG
21.01.15 Bio-Techne Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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