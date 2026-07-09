S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Bio-Techne-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Bio-Techne-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 114,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Bio-Techne-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,872 Bio-Techne-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bio-Techne-Aktie auf 71,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,66 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Bio-Techne eine Börsenbewertung in Höhe von 11,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bio-Techne Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.18
|Bio-Techne Hold
|Craig Hallum
|18.01.17
|Bio-Techne Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.15
|Bio-Techne Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated