DAX 25.420 -0,6%ESt50 6.277 -0,5%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 9,99 -1,8%Nas 26.146 -0,4%Bitcoin 66.430 -1,3%Euro 1,1627 -0,1%Öl 105,1 +3,9%Gold 4.360 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende Bio-Techne-Anlage?

S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bio-Techne eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bio-Techne Corp
61.50 EUR -0.12 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurde das Bio-Techne-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 129,20 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hat, hat nun 77,401 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 5.592,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,25 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,08 Prozent.

Alle Bio-Techne-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Bio-Techne Aktie News

Werbung

Bio-Techne Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bio-Techne nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
31.10.18 Bio-Techne Hold Craig Hallum
18.01.17 Bio-Techne Buy Deutsche Bank AG
21.01.15 Bio-Techne Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.