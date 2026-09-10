S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnende Bio-Techne-Anlage?

10.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Bio-Techne eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Bio-Techne-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 129,20 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Bio-Techne-Aktie investiert hat, hat nun 77,401 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 5.592,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,25 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,08 Prozent.

Alle Bio-Techne-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net