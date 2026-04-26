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Lohnender BlackRock-Einstieg?

S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

27.04.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BlackRock-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
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Heute vor 10 Jahren wurden BlackRock-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die BlackRock-Aktie an diesem Tag 367,47 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in BlackRock-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,213 BlackRock-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 1.044,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28.436,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 184,37 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BlackRock bezifferte sich zuletzt auf 170,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
15.04.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2019BlackRock HoldDeutsche Bank AG
08.05.2015BlackRock Equal WeightBarclays Capital
18.05.2012BlackRock neutralUBS AG
26.03.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
25.02.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.03.2008BlackRock underperformCredit Suisse Group

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