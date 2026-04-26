S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BlackRock-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden BlackRock-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die BlackRock-Aktie an diesem Tag 367,47 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in BlackRock-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,213 BlackRock-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 1.044,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28.436,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 184,37 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BlackRock bezifferte sich zuletzt auf 170,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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