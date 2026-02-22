S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnende BlackRock-Anlage?

Bei einem frühen Investment in BlackRock-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BlackRock-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des BlackRock-Papiers betrug an diesem Tag 703,16 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,222 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.553,22 USD, da sich der Wert einer BlackRock-Aktie am 20.02.2026 auf 1.093,64 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 55,53 Prozent gleich.

BlackRock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 179,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net