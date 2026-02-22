DAX25.105 -0,6%Est506.146 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -1,2%Nas22.742 -0,6%Bitcoin55.895 -2,2%Euro1,1806 +0,1%Öl72,20 +0,7%Gold5.192 +1,7%
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Lohnende BlackRock-Anlage?

S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 5 Jahren eingebracht

23.02.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in BlackRock-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
931,50 EUR 18,50 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BlackRock-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des BlackRock-Papiers betrug an diesem Tag 703,16 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,222 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.553,22 USD, da sich der Wert einer BlackRock-Aktie am 20.02.2026 auf 1.093,64 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 55,53 Prozent gleich.

BlackRock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 179,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

