S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor einem Jahr eingefahren

BlackRock-Performance im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BlackRock-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BlackRock-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 992,04 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BlackRock-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,101 BlackRock-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.056,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,49 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für BlackRock eine Börsenbewertung in Höhe von 173,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net