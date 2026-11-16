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Lohnende BlackRock-Investition?

S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackRock-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BlackRock-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
1,107.00 EUR 5.00 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen

Am 16.11.2025 wurde die BlackRock-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BlackRock-Papier 1.057,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das BlackRock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,945 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.155,94 USD, da sich der Wert eines BlackRock-Papiers am 13.11.2026 auf 1.222,91 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,59 Prozent.

BlackRock war somit zuletzt am Markt 197,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.01.19 BlackRock Hold Deutsche Bank AG
08.09.17 BlackRock Overweight Barclays Capital
19.10.16 BlackRock Buy UBS AG
09.09.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG
16.06.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG

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