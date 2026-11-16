S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackRock-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lohnende BlackRock-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BlackRock-Aktien gewesen.

Am 16.11.2025 wurde die BlackRock-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BlackRock-Papier 1.057,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das BlackRock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,945 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.155,94 USD, da sich der Wert eines BlackRock-Papiers am 13.11.2026 auf 1.222,91 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,59 Prozent.

BlackRock war somit zuletzt am Markt 197,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net