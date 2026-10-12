S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackRock von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen BlackRock-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit BlackRock-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die BlackRock-Anteile bei 351,10 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,482 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 1.082,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30.828,54 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 208,29 Prozent.
BlackRock markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 175,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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