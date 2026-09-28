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Profitabler BlackRock-Einstieg?

S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackRock von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BlackRock-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
945.20 EUR -2.20 EUR -0.23 %
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem BlackRock-Papier statt. Der Schlusskurs des BlackRock-Papiers betrug an diesem Tag 645,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BlackRock-Aktie investiert, befänden sich nun 0,155 BlackRock-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 168,36 USD, da sich der Wert eines BlackRock-Papiers am 25.09.2026 auf 1.086,31 USD belief. Damit wäre die Investition 68,36 Prozent mehr wert.

BlackRock markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 176,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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11.01.19 BlackRock Hold Deutsche Bank AG
08.09.17 BlackRock Overweight Barclays Capital
19.10.16 BlackRock Buy UBS AG
09.09.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG
16.06.16 BlackRock Buy Deutsche Bank AG

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