S&P 500-Titel BlackRock-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BlackRock von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BlackRock-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BlackRock-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die BlackRock-Aktie bei 1.161,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BlackRock-Aktie investiert, befänden sich nun 0,086 BlackRock-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 1.134,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,69 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,31 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von BlackRock belief sich zuletzt auf 184,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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