S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Blackstone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Blackstone-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde die Blackstone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 98,88 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,113 Blackstone-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 123,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.248,18 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,82 Prozent erhöht.
Der Blackstone-Wert an der Börse wurde auf 150,11 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Blackstone Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.19
|Blackstone Overweight
|Barclays Capital
|11.03.16
|Blackstone Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.16
|Blackstone Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.16
|Blackstone Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.15
|Blackstone Buy
|Argus Research Company