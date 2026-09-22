S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackstone von vor 3 Jahren abgeworfen

Blackstone-Investment

22.09.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Blackstone-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Blackstone-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Blackstone-Anteile an diesem Tag 111,18 USD wert. Bei einem Blackstone-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,899 Blackstone-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 113,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,70 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Blackstone belief sich jüngst auf 155,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net