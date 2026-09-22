DAX 25.664 +0,3%ESt50 6.349 +0,5%MSCI World 4.978 +1,3%Top 10 Crypto 11,40 -2,3%Nas 27.236 +0,4%Bitcoin 75.196 -0,3%Euro 1,1452 -0,1%Öl 99,5 -0,9%Gold 4.330 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Blackstone-Investment

S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackstone von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Blackstone-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackstone
110.10 EUR -1.20 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die Blackstone-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Blackstone-Anteile an diesem Tag 111,18 USD wert. Bei einem Blackstone-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,899 Blackstone-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 113,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,70 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Blackstone belief sich jüngst auf 155,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Blackstone Aktie News

Werbung

Blackstone Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Blackstone nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.08.19 Blackstone Overweight Barclays Capital
11.03.16 Blackstone Hold Deutsche Bank AG
26.01.16 Blackstone Outperform RBC Capital Markets
08.01.16 Blackstone Buy Deutsche Bank AG
27.10.15 Blackstone Buy Argus Research Company

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.