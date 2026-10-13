S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackstone von vor einem Jahr gekostet

Lukrative Blackstone-Anlage?

13.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Blackstone-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Blackstone-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 158,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackstone-Aktie investiert, befänden sich nun 0,632 Blackstone-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 72,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114,78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 27,43 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Blackstone belief sich jüngst auf 142,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net