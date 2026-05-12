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Lohnendes Blackstone-Investment?

S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackstone von vor 10 Jahren verdient

19.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Blackstone-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackstone
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Blackstone-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Blackstone-Papier bei 24,79 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,034 Blackstone-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 117,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 472,13 USD wert. Mit einer Performance von +372,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Blackstone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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