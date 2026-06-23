S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Block (ex Square)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Block (ex Square)-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 10 Jahren wurde das Block (ex Square)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,77 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Block (ex Square)-Aktie investierten, hätten nun 11,403 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 74,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 844,70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 744,70 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Block (ex Square) belief sich zuletzt auf 45,21 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Block (ex Square)-Anteils fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Block (ex Square)-Aktie bei 11,20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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