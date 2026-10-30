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Rentable Block (ex Square)-Anlage?

S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Block (ex Square)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Block (ex Square) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
67.80 EUR -0.85 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen

Block (ex Square)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Block (ex Square)-Aktie betrug an diesem Tag 39,22 USD. Bei einem Block (ex Square)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,550 Block (ex Square)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 196,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,20 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Block (ex Square) belief sich jüngst auf 46,10 Mrd. USD. Block (ex Square)-Papiere wurden am 19.11.2015 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Block (ex Square)-Anteilsschein bei 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.05.19 Square Buy Needham & Company, LLC
27.02.19 Square Buy Canaccord Adams
19.12.18 Square Buy Tigress Financial
08.11.18 Square Buy Canaccord Adams
08.11.18 Square Buy Needham & Company, LLC

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