S&P 500-Titel Block (ex Square)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

18.09.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Block (ex Square)-Aktie Investoren gebracht.

Die Block (ex Square)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Block (ex Square)-Papier 11,37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,795 Block (ex Square)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (76,47 USD), wäre das Investment nun 672,56 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 672,56 USD entspricht einer Performance von +572,56 Prozent.

Am Markt war Block (ex Square) jüngst 45,94 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Block (ex Square)-Papiere fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann der Block (ex Square)-Anteilsschein bei 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net