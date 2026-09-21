S&P 500-Titel Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bloom Energy-Performance

21.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Bloom Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Bloom Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Bloom Energy-Papier letztlich bei 84,93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,177 Bloom Energy-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 312,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 265,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +212,76 Prozent.

Bloom Energy wurde am Markt mit 78,21 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net