S&P 500-Titel Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Bloom Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 1 Jahr wurde das Bloom Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Bloom Energy-Papier letztlich bei 84,93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,177 Bloom Energy-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 312,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 265,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +212,76 Prozent.
Bloom Energy wurde am Markt mit 78,21 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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