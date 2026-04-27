S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Booking eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Booking-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 107,45 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 93,064 Booking-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16.520,80 USD, da sich der Wert eines Booking-Papiers am 27.04.2026 auf 177,52 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 65,21 Prozent.
Der Börsenwert von Booking belief sich zuletzt auf 140,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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