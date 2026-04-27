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S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 3 Jahren eingebracht

28.04.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Booking eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Holdings
153,55 EUR 1,40 EUR 0,92%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Booking-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 107,45 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 93,064 Booking-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16.520,80 USD, da sich der Wert eines Booking-Papiers am 27.04.2026 auf 177,52 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 65,21 Prozent.

Der Börsenwert von Booking belief sich zuletzt auf 140,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
08.08.2019Booking OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Booking BuyDeutsche Bank AG
08.08.2019Booking OverweightBarclays Capital
21.05.2019Booking BuyNeedham & Company, LLC
19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
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19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
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22.06.2018Booking HoldThe Benchmark Company
03.04.2017Pricelinecom NeutralMoffettNathanson
31.03.2016Pricelinecom Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
10.11.2015Pricelinecom Equal WeightBarclays Capital
06.08.2015Pricelinecom HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2012Pricelinecom reduceNomura
11.10.2011Pricelinecom reduceNomura
18.08.2011Pricelinecom reduceNomura
04.06.2010priceline.com "below average"Caris & Company, Inc.

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