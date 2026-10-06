S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Booking von vor einem Jahr angefallen

Rentabler Booking-Einstieg?

06.10.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Booking-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde das Booking -Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 216,79 USD wert. Bei einem Booking-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,613 Booking-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Booking-Aktien wären am 05.10.2026 730,32 USD wert, da der Schlussstand 158,33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,97 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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