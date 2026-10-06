S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Booking von vor einem Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Booking-Aktie Investoren gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde das Booking-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 216,79 USD wert. Bei einem Booking-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,613 Booking-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Booking-Aktien wären am 05.10.2026 730,32 USD wert, da der Schlussstand 158,33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,97 Prozent verringert.
Am Markt war Booking jüngst 119,15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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