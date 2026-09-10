S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Broadcom-Anlage unter der Lupe

10.09.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Broadcom-Investment verdienen können.

Am 10.09.2016 wurde das Broadcom-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 16,08 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadcom-Aktie investiert, befänden sich nun 6,220 Broadcom-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.266,33 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 09.09.2026 auf 364,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.166,33 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Broadcom eine Börsenbewertung in Höhe von 1,75 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net