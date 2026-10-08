S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingefahren

Rentable Broadcom-Investition?

08.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Broadcom-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Broadcom-Aktie 17,42 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Broadcom-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,402 Broadcom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Broadcom-Papiers auf 376,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.612,42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2.061,24 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Broadcom belief sich zuletzt auf 1,79 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net