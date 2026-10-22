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Broadcom-Performance

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Broadcom-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
290.75 EUR -12.00 EUR -3.96 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Broadcom-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85,36 USD. Bei einem Broadcom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,171 Broadcom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 337,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 395,72 USD wert. Das entspricht einem Plus von 295,72 Prozent.

Am Markt war Broadcom jüngst 1,59 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research

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