S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 3 Jahren abgeworfen

Broadcom-Performance

22.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Broadcom-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Broadcom -Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85,36 USD. Bei einem Broadcom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,171 Broadcom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 337,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 395,72 USD wert. Das entspricht einem Plus von 295,72 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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