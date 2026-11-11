S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Broadridge Financial Solutions Aktionären eine Freude

Dividendenaktie

11.11.26 16:36 Uhr

Broadridge Financial Solutions-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Broadridge Financial Solutions-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions am 10.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 3,90 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Broadridge Financial Solutions-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,80 Prozent aufgebessert. Die Gesamtausschüttung von Broadridge Financial Solutions beträgt 443,50 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 10,24 Prozent.

Veränderung der Broadridge Financial Solutions-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Broadridge Financial Solutions-Papier via New York bei einem Wert von 192,96 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2026 weist die Broadridge Financial Solutions-Aktie eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent auf. Die Dividendenrendite von Broadridge Financial Solutions zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 1,45 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Broadridge Financial Solutions via New York 9,77 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 15,15 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Broadridge Financial Solutions

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 4,25 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,20 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Broadridge Financial Solutions

Broadridge Financial Solutions ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 21,646 Mrd. USD. Das Broadridge Financial Solutions-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 14,26. Der Umsatz von Broadridge Financial Solutions betrug in 2026 7,477 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 9,60 USD.

Redaktion Finanzen.net