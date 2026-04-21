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Broadridge Financial Solutions-Anlage

S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen

28.04.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Broadridge Financial Solutions-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadridge Financial Solutions IncShs
136,30 EUR 2,70 EUR 2,02%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Broadridge Financial Solutions-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Broadridge Financial Solutions-Papiers betrug an diesem Tag 59,73 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,742 Broadridge Financial Solutions-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 156,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.617,78 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 161,78 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Broadridge Financial Solutions bezifferte sich zuletzt auf 18,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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