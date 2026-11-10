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Profitabler Broadridge Financial Solutions-Einstieg?

S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Broadridge Financial Solutions-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadridge Financial Solutions IncShs
169.70 EUR 0.10 EUR 0.06 %
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Vor 10 Jahren wurden Broadridge Financial Solutions-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Broadridge Financial Solutions-Aktie an diesem Tag bei 60,71 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 164,718 Broadridge Financial Solutions-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 31.681,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 192,34 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 216,82 Prozent.

Broadridge Financial Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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