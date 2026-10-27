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Broadridge Financial Solutions-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadridge Financial Solutions-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Broadridge Financial Solutions-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadridge Financial Solutions IncShs
158.90 EUR -1.00 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Broadridge Financial Solutions-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 167,38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,597 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,19 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 26.10.2026 auf 181,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,19 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Broadridge Financial Solutions eine Börsenbewertung in Höhe von 20,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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