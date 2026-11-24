Broadridge Financial Solutions-Anlage

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Broadridge Financial Solutions-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Broadridge Financial Solutions -Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 186,59 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 5,359 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 974,44 USD, da sich der Wert einer Broadridge Financial Solutions-Aktie am 23.11.2026 auf 181,82 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2,56 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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