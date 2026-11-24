S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Broadridge Financial Solutions-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Broadridge Financial Solutions-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 186,59 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 5,359 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 974,44 USD, da sich der Wert einer Broadridge Financial Solutions-Aktie am 23.11.2026 auf 181,82 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2,56 Prozent.
Am Markt war Broadridge Financial Solutions jüngst 20,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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