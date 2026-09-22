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Rentable Broadridge Financial Solutions-Investition?

S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Broadridge Financial Solutions-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Broadridge Financial Solutions-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadridge Financial Solutions IncShs
142.30 EUR 0.10 EUR 0.07 %
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Vor 1 Jahr wurde das Broadridge Financial Solutions-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Broadridge Financial Solutions-Papier an diesem Tag 241,60 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,139 Broadridge Financial Solutions-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Broadridge Financial Solutions-Papiers auf 164,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 681,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,86 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Broadridge Financial Solutions eine Marktkapitalisierung von 18,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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