S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Broadridge Financial Solutions-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Rentable Broadridge Financial Solutions-Investition?

22.09.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Broadridge Financial Solutions-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde das Broadridge Financial Solutions -Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Broadridge Financial Solutions-Papier an diesem Tag 241,60 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,139 Broadridge Financial Solutions-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Broadridge Financial Solutions-Papiers auf 164,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 681,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,86 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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