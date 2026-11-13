DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,19 -2,7%Nas 25.025 -1,3%Bitcoin 62.161 -3,6%Euro 1,1035 -0,2%Öl 95,8 -0,1%Gold 3.882 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Dividendenaktie

S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cardinal Health Aktionären eine Freude

S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cardinal Health Aktionären eine Freude

Cardinal Health-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Cardinal Health-Dividendenauszahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cardinal Health Inc.
250.30 EUR -0.90 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Cardinal Health am 12.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 2,05 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Cardinal Health-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,985 Prozent aufgebessert. Die Gesamtausschüttung von Cardinal Health beträgt 491,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung von Cardinal Health hat sich somit im Vorjahresvergleich um 0,607 Prozent verringert.

Veränderung der Cardinal Health-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Cardinal Health-Papier via New York bei einem Wert von 278,14 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2026 weist die Cardinal Health-Aktie eine Dividendenrendite von 0,86 Prozent auf. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,21 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Cardinal Health via New York 165,05 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 168,96 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Cardinal Health

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 2,09 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,75 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Cardinal Health

Cardinal Health ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 64,025 Mrd. USD. Das Cardinal Health-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 32,85. Der Umsatz von Cardinal Health betrug in 2026 254,232 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 7,23 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Aktuelle Cardinal Health Aktie News

Werbung

Cardinal Health Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cardinal Health nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.03.18 Cardinal Health Equal Weight Barclays Capital
04.12.17 Cardinal Health Hold Deutsche Bank AG
19.09.17 Cardinal Health Sector Perform RBC Capital Markets
28.04.17 Cardinal Health Neutral Tigress Financial
04.04.17 Cardinal Health Hold Needham & Company, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.