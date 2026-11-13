S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cardinal Health Aktionären eine Freude

Dividendenaktie

Cardinal Health-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Cardinal Health-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Cardinal Health am 12.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 2,05 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Cardinal Health-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,985 Prozent aufgebessert. Die Gesamtausschüttung von Cardinal Health beträgt 491,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung von Cardinal Health hat sich somit im Vorjahresvergleich um 0,607 Prozent verringert.

Veränderung der Cardinal Health-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Cardinal Health-Papier via New York bei einem Wert von 278,14 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2026 weist die Cardinal Health-Aktie eine Dividendenrendite von 0,86 Prozent auf. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,21 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Cardinal Health via New York 165,05 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 168,96 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Cardinal Health

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 2,09 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,75 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Cardinal Health

Cardinal Health ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 64,025 Mrd. USD. Das Cardinal Health-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 32,85. Der Umsatz von Cardinal Health betrug in 2026 254,232 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 7,23 USD.

Redaktion Finanzen.net