S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Carvana-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Carvana-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Carvana-Aktie bei 6,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Carvana-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,093 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 952,53 USD, da sich der Wert eines Carvana-Anteils am 21.10.2026 auf 59,19 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 952,53 USD, was einer positiven Performance von 852,53 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Carvana belief sich zuletzt auf 43,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carvana
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carvana
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen