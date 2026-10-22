S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor 3 Jahren abgeworfen

Investmentbeispiel

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Carvana-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Carvana-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Carvana-Aktie bei 6,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Carvana-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,093 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 952,53 USD, da sich der Wert eines Carvana-Anteils am 21.10.2026 auf 59,19 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 952,53 USD, was einer positiven Performance von 852,53 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Carvana belief sich zuletzt auf 43,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net