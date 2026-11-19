Lohnender Carvana-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Carvana-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Carvana-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Carvana-Aktie bei 6,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Carvana-Aktie investiert hätte, hätte er nun 156,104 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 71,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.205,12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1.020,51 Prozent vermehrt.

Carvana wurde am Markt mit 51,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net