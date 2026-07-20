DAX 24.852 -1,2%ESt50 6.229 -1,4%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,52 -0,1%Nas 25.192 -1,9%Bitcoin 57.050 -1,4%Euro 1,1372 -0,3%Öl 100,1 +6,4%Gold 4.054 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Carvana-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carvana-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Carvana-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carvana Co Registered Shs -A-
54.05 EUR -2.30 EUR -4.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Carvana-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,60 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 145,773 Carvana-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.147,23 USD, da sich der Wert einer Carvana-Aktie am 22.07.2026 auf 62,75 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,53 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Carvana betrug jüngst 46,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Carvana Aktie News

Werbung

Carvana Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carvana nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.08.19 Carvana Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Carvana Market Perform BMO Capital Markets
20.05.19 Carvana Outperform Cowen and Company, LLC
29.04.19 Carvana Buy B. Riley FBR
13.02.19 Carvana Neutral Seaport Global Securities