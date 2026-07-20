S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carvana-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Carvana-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Carvana-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,60 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 145,773 Carvana-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.147,23 USD, da sich der Wert einer Carvana-Aktie am 22.07.2026 auf 62,75 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,53 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Carvana betrug jüngst 46,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.19
|Carvana Outperform
|Cowen and Company, LLC
|08.08.19
|Carvana Market Perform
|BMO Capital Markets
|20.05.19
|Carvana Outperform
|Cowen and Company, LLC
|29.04.19
|Carvana Buy
|B. Riley FBR
|13.02.19
|Carvana Neutral
|Seaport Global Securities