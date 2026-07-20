S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carvana-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Carvana-Anlage unter der Lupe

23.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Carvana-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Carvana -Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,60 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 145,773 Carvana-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.147,23 USD, da sich der Wert einer Carvana-Aktie am 22.07.2026 auf 62,75 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,53 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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