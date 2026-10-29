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S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carvana von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Carvana-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carvana Co Registered Shs -A-
56.81 EUR 4.53 EUR 8.66 %
Charts | News | Analysen

Am 29.10.2021 wurde das Carvana-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Carvana-Papier bei 60,64 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Carvana-Aktie investierten, hätten nun 16,492 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973,84 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2,62 Prozent.

Alle Carvana-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Carvana Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Carvana Market Perform BMO Capital Markets
20.05.19 Carvana Outperform Cowen and Company, LLC
29.04.19 Carvana Buy B. Riley FBR
13.02.19 Carvana Neutral Seaport Global Securities

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