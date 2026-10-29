S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carvana von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Carvana-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Am 29.10.2021 wurde das Carvana-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Carvana-Papier bei 60,64 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Carvana-Aktie investierten, hätten nun 16,492 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973,84 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2,62 Prozent.
Alle Carvana-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carvana
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carvana
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen