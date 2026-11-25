S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in CBRE Group A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CBRE Group A-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren CBRE Group A-Anteile an diesem Tag 29,41 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 USD in die CBRE Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,002 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.538,59 USD, da sich der Wert eines CBRE Group A-Papiers am 24.11.2026 auf 133,48 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +353,86 Prozent.
CBRE Group A wurde am Markt mit 37,29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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