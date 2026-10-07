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CBRE Group A-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine CBRE Group A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen CBRE Group A-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CBRE Group Inc. (A)
115.80 EUR 0.85 EUR 0.74 %
Charts | News | Analysen

CBRE Group A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 152,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,655 CBRE Group A-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (130,66 USD), wäre die Investition nun 85,57 USD wert. Mit einer Performance von -14,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von CBRE Group A belief sich zuletzt auf 37,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.08.17 CBRE Group A Overweight Barclays Capital
26.07.17 CBRE Group A Neutral UBS AG
06.10.16 CBRE Group A Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
20.10.15 CBRE Grou a Overweight Barclays Capital
03.09.15 CBRE Grou a Overweight Barclays Capital

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