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Rentables CDW-Investment?

S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CDW von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CDW-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CDW Corp (New)
153.10 EUR -1.75 EUR -1.13 %
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Vor 1 Jahr wurde das CDW-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CDW-Aktie bei 147,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CDW-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,678 CDW-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 117,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 173,08 USD belief. Damit wäre die Investition 17,43 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von CDW belief sich jüngst auf 21,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.06.19 CDW Buy Deutsche Bank AG
03.08.18 CDW Buy Needham & Company, LLC
22.03.18 CDW Buy Needham & Company, LLC
18.09.17 CDW Buy Needham & Company, LLC
24.07.17 CDW Equal Weight Barclays Capital

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