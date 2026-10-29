S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte eine CDW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in CDW-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Am 29.10.2021 wurden CDW-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CDW-Papier bei 186,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die CDW-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,358 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 162,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 871,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12,85 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte CDW einen Börsenwert von 20,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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