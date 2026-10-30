S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charter A von vor 10 Jahren verloren

Lohnendes Charter A-Investment?

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Charter A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Charter A-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 249,25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 0,401 Charter A-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 43,73 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 29.10.2026 auf 109,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,27 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Charter A belief sich jüngst auf 17,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net