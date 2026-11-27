Lukrative Charter A-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Charter A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Charter A-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 275,50 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,630 Charter A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 147,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 534,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,54 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Charter A bezifferte sich zuletzt auf 23,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net