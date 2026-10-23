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Charter A-Anlage im Blick

S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Charter A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
97.00 EUR 2.75 EUR 2.92 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Charter A-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 730,93 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Charter A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,681 Charter A-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 1.529,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111,77 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 84,71 Prozent verkleinert.

Der Charter A-Wert an der Börse wurde auf 17,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.08.19 Charter A Hold The Benchmark Company
12.07.19 Charter A Buy Pivotal Research Group
31.07.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
27.04.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
05.02.18 Charter A Buy Pivotal Research Group

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