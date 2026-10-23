S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Charter A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Charter A-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 730,93 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Charter A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,681 Charter A-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 1.529,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111,77 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 84,71 Prozent verkleinert.
Der Charter A-Wert an der Börse wurde auf 17,21 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Charter A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Charter A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen