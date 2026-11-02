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Chipotle Mexican Grill-Performance im Blick

S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Chipotle Mexican Grill-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
29.40 EUR 1.00 EUR 3.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Chipotle Mexican Grill-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,156 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (31,89 USD), wäre das Investment nun 100,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,63 Prozent erhöht.

Alle Chipotle Mexican Grill-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Chipotle Mexican Grill Analysen

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Datum Rating Analyst
24.07.19 Chipotle Mexican Grill Hold Maxim Group
24.07.19 Chipotle Mexican Grill Market Perform Telsey Advisory Group
11.06.19 Chipotle Mexican Grill Hold Maxim Group
23.05.19 Chipotle Mexican Grill Underperform BMO Capital Markets
25.04.19 Chipotle Mexican Grill Buy BTIG Research

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