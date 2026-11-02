S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Chipotle Mexican Grill-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Chipotle Mexican Grill-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,156 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (31,89 USD), wäre das Investment nun 100,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,63 Prozent erhöht.
Alle Chipotle Mexican Grill-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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