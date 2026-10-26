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Chipotle Mexican Grill-Anlage

S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Chipotle Mexican Grill-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
25.45 EUR 0.95 EUR 3.88 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,36 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1.358,622 Chipotle Mexican Grill-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 27,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37.389,27 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 273,89 Prozent zugenommen.

Chipotle Mexican Grill war somit zuletzt am Markt 34,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Chipotle Mexican Grill Analysen

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Datum Rating Analyst
24.07.19 Chipotle Mexican Grill Hold Maxim Group
24.07.19 Chipotle Mexican Grill Market Perform Telsey Advisory Group
11.06.19 Chipotle Mexican Grill Hold Maxim Group
23.05.19 Chipotle Mexican Grill Underperform BMO Capital Markets
25.04.19 Chipotle Mexican Grill Buy BTIG Research

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