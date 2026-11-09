S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Performance im Blick

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Chipotle Mexican Grill-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 41,90 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,865 Chipotle Mexican Grill-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (34,43 USD), wäre das Investment nun 821,68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,83 Prozent verkleinert.

Chipotle Mexican Grill wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net