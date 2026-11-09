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S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Chipotle Mexican Grill-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
31.70 EUR 0.85 EUR 2.76 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 41,90 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Chipotle Mexican Grill-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,865 Chipotle Mexican Grill-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (34,43 USD), wäre das Investment nun 821,68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,83 Prozent verkleinert.

Chipotle Mexican Grill wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.19 Chipotle Mexican Grill Hold Maxim Group
24.07.19 Chipotle Mexican Grill Market Perform Telsey Advisory Group
11.06.19 Chipotle Mexican Grill Hold Maxim Group
23.05.19 Chipotle Mexican Grill Underperform BMO Capital Markets
25.04.19 Chipotle Mexican Grill Buy BTIG Research

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