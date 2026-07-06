S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Chipotle Mexican Grill eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Am 13.07.2025 wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 56,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 178,571 Chipotle Mexican Grill-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.07.2026 6.294,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37,05 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Chipotle Mexican Grill einen Börsenwert von 45,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Rating
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|24.07.19
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|11.06.19
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|BTIG Research