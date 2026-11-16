S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnende Chubb-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Chubb-Investment gewesen.

Am 16.11.2021 wurde die Chubb-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 167,89 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,564 Chubb-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 22.380,55 USD, da sich der Wert eines Chubb-Anteils am 13.11.2026 auf 375,74 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123,81 Prozent angewachsen.

Der Chubb-Wert an der Börse wurde auf 143,64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net