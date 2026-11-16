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Lohnende Chubb-Anlage?

S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Chubb-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chubb Ltd
346.80 EUR 11.20 EUR 3.34 %
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Am 16.11.2021 wurde die Chubb-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 167,89 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,564 Chubb-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 22.380,55 USD, da sich der Wert eines Chubb-Anteils am 13.11.2026 auf 375,74 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123,81 Prozent angewachsen.

Der Chubb-Wert an der Börse wurde auf 143,64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.05.19 Chubb Neutral Compass Point
27.04.17 Chubb Outperform RBC Capital Markets
14.04.16 ACE Outperform RBC Capital Markets
05.01.16 ACE Buy MKM Partners
21.08.15 ACE Outperform BMO Capital Markets

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