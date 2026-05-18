S&P 500-Titel Chubb-Aktie: Über diese Dividende können sich Chubb-Aktionäre freuen

Qualitätsdividende

Chubb-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Chubb-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Chubb am 21.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,82 USD auszuschütten. Damit wurde die Chubb-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,41 Prozent aufgestockt. Somit zahlt Chubb insgesamt 1,51 Mrd. USD an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,81 Prozent zugenommen.

Chubb-Stockdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Chubb-Titel via New York bei einem Wert von 330,26 USD. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Chubb wird der Chubb-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Chubb-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Das Chubb-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,22 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 1,30 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Chubb via New York 127,98 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 132,93 Prozent stärker zugenommen als der Chubb-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Chubb

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,99 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,21 Prozent zurückgehen.

Chubb-Eckdaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Chubb beträgt aktuell 127,354 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Chubb weist aktuell ein KGV von 12,16 auf. Im Jahr 2025 erzielte Chubb einen Umsatz von 59,786 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 25,68 USD.

Redaktion finanzen.net