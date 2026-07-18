S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citizens Financial Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Citizens Financial Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das Citizens Financial Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,00 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Citizens Financial Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,273 Citizens Financial Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.07.2026 162,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 62,50 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Citizens Financial Group betrug jüngst 30,58 Mrd. USD. Das Citizens Financial Group-Papier wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Citizens Financial Group-Papier bei 23,08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Citizens Financial Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Citizens Financial Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Citizens Financial Group Aktie News
Citizens Financial Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Citizens Financial Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.01.19
|Citizens Financial Group Equal Weight
|Barclays Capital
|30.05.18
|Citizens Financial Group Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|26.05.17
|Citizens Financial Group Market Perform
|BMO Capital Markets
|01.05.17
|Citizens Financial Group Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|30.11.16
|Citizens Financial Group Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.