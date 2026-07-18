DAX 24.933 +0,3%ESt50 6.263 +0,6%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,76 +1,1%Nas 25.786 +1,1%Bitcoin 58.498 +2,4%Euro 1,1407 -0,1%Öl 91,3 +2,4%Gold 4.070 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citizens Financial Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Citizens Financial Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
62.76 EUR -0.20 EUR -0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurde das Citizens Financial Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,00 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Citizens Financial Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,273 Citizens Financial Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.07.2026 162,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 62,50 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Citizens Financial Group betrug jüngst 30,58 Mrd. USD. Das Citizens Financial Group-Papier wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Citizens Financial Group-Papier bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Citizens Financial Group Aktie News

Werbung

Citizens Financial Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Citizens Financial Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.01.19 Citizens Financial Group Equal Weight Barclays Capital
30.05.18 Citizens Financial Group Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.17 Citizens Financial Group Market Perform BMO Capital Markets
01.05.17 Citizens Financial Group Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
30.11.16 Citizens Financial Group Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.