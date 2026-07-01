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S&P 500-Titel Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Citizens Financial Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Citizens Financial Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,06 USD. Bei einem Citizens Financial Group-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,249 Citizens Financial Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Citizens Financial Group-Anteile wären am 06.07.2026 1.532,30 USD wert, da der Schlussstand 72,11 USD betrug. Damit wäre die Investition 53,23 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Citizens Financial Group belief sich jüngst auf 30,04 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Citizens Financial Group-Aktie fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Das Citizens Financial Group-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.01.19 Citizens Financial Group Equal Weight Barclays Capital
30.05.18 Citizens Financial Group Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.17 Citizens Financial Group Market Perform BMO Capital Markets
01.05.17 Citizens Financial Group Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
30.11.16 Citizens Financial Group Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.